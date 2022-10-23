Китай на Радбезі ООН закликав захистити цивільну інфраструктуру в Україні від обстрілів
Китай підкреслив необхідність захисту цивільного населення та об‘єктів інфраструктури в Україні, які зазнають постійних обстрілів.
Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, - повідомляє Укрінформ.
"Сторони мають сприяти евакуації населення й надавати йому гуманітарну допомогу. А критично важлива інфраструктура, наприклад, атомні електростанції, енергетичні трубопроводи та мости, що має величезне значення для громадської безпеки та соціальної стабільності, не повинна ставати об'єктом воєнних атак", - заявив китайський посадовець.
Тому Пекін закликає міжнародну спільноту продовжувати надавати допомогу Україні.
"Як відповідальна країна Китай відіграватиме конструктивну роль у сприянні мирним переговорам і робить значний внесок у пом'якшення гуманітарної кризи", - резюмував дипломат.
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