Китай на Радбезі ООН закликав захистити цивільну інфраструктуру в Україні від обстрілів

Китай підкреслив необхідність захисту цивільного населення та об‘єктів інфраструктури в Україні, які зазнають постійних обстрілів.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, - повідомляє Укрінформ.

"Сторони мають сприяти евакуації населення й надавати йому гуманітарну допомогу. А критично важлива інфраструктура, наприклад, атомні електростанції, енергетичні трубопроводи та мости, що має величезне значення для громадської безпеки та соціальної стабільності, не повинна ставати об'єктом воєнних атак", - заявив китайський посадовець.

Також Ген Шуан зазначив, що Китай співпереживає українському народу, який постав перед труднощами, зазначивши, що з наближенням зими мільйони людей, особливо вразливі групи населення, такі як жінки та діти, потребують гуманітарної допомоги для підтримання своїх основних засобів для існування.

Тому Пекін закликає міжнародну спільноту продовжувати надавати допомогу Україні.

"Як відповідальна країна Китай відіграватиме конструктивну роль у сприянні мирним переговорам і робить значний внесок у пом'якшення гуманітарної кризи", - резюмував дипломат.