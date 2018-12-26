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Китай обійшов США у світових космічних перегонах

"Зробивши 37 орбітальних запусків, наступними йдуть США з 34-ма"
Китай вперше випередив США у світовому заліку запуску ракет у космічний простір.
Китай обійшов США у світових космічних перегонах Фото: ЕРА

"КНР, за підсумками 2018 року, лідирує у світі, зробивши 37 орбітальних запусків, наступними йдуть США з 34-ма та РФ з 18-ма", - повідомляє The Manila Times.

Китай запустив тестовий супутник телекомунікаційних технологій у вівторок, здійснивши таким чином 37-й космічний запуск у 2018 році.

Аерокосмічні аналітики кажуть, що 2018 рік став першим роком, коли Китай перевершив США за космічними запусками, що є знаковою подією для китайської космічної галузі.

Додамо, що затримання у Канаді фінансового директора Huawei, проведене на запит США, свідчить про ведення Штатами торговельної "холодної війни" проти Китаю.

 

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26 12 2018 23:13
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