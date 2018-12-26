ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай вперше випередив США у світовому заліку запуску ракет у космічний простір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай обійшов США у світових космічних перегонах
"Зробивши 37 орбітальних запусків, наступними йдуть США з 34-ма"
Фото: ЕРА
"КНР, за підсумками 2018 року, лідирує у світі, зробивши 37 орбітальних запусків, наступними йдуть США з 34-ма та РФ з 18-ма", - повідомляє The Manila Times.
Китай запустив тестовий супутник телекомунікаційних технологій у вівторок, здійснивши таким чином 37-й космічний запуск у 2018 році.
Аерокосмічні аналітики кажуть, що 2018 рік став першим роком, коли Китай перевершив США за космічними запусками, що є знаковою подією для китайської космічної галузі.
Додамо, що затримання у Канаді фінансового директора Huawei, проведене на запит США, свідчить про ведення Штатами торговельної "холодної війни" проти Китаю.
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26 12 2018 23:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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