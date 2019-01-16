Китай передасть 230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень України

Відповідну угоду український та китайський уряди мають підписати вже найближчим часом

Протягом 2019 року уряд Китаю надасть близько 230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень Херсонської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької та Дніпропетровської областей в межах безоплатної гуманітарної допомоги.

"До переліку обладнання, яке надасть Китай, зокрема, увійшли томографи, лінійні прискорювачі, мультифункціональні монітори, рентгенівське обладнання, системи серцевої/інтервенційної ангіографії, мікроскопи та інші", - повідомляють у Кабміні.

Україна направила запит до уряду Китаю щодо можливості виділення медичного обладнання для українських лікарень ще у 2016 році. Протягом 2017-2018 років уряди країн розробляли умови надання такого обладнання та розробляли відповідні документи.

Також, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація та Агентство США з міжнародного розвитку підписали меморандум з міською владою Києва про виділення 100 мільйонів доларів на модернізацію тепломереж.