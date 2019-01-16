Китай передасть 230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень України
"До переліку обладнання, яке надасть Китай, зокрема, увійшли томографи, лінійні прискорювачі, мультифункціональні монітори, рентгенівське обладнання, системи серцевої/інтервенційної ангіографії, мікроскопи та інші", - повідомляють у Кабміні.
Україна направила запит до уряду Китаю щодо можливості виділення медичного обладнання для українських лікарень ще у 2016 році. Протягом 2017-2018 років уряди країн розробляли умови надання такого обладнання та розробляли відповідні документи.
Також, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація та Агентство США з міжнародного розвитку підписали меморандум з міською владою Києва про виділення 100 мільйонів доларів на модернізацію тепломереж.
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