Китай передасть Україні 50 аварійно-рятувальних машин Серед машин, які отримає Україна, будуть автомобільні крани, гусеничні бульдозери, пожежні машини тощо

Кабінет міністрів України схвалив міжурядову угоду з Китаєм, в межах якої Державній службі з надзвичайних ситуацій передадуть 50 аварійно-рятувальних машин.

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Відповідне рішення уряд схвалив 23 січня. Зазначається, серед машин, які отримає Україна, будуть автомобільні крани, гусеничні бульдозери, пожежні машини тощо. Крім цього, в межах допомоги від КНР, до Україгни прибудуть китайські фахівці для налаштування роботи переданої техніки та її обслуговування. Раніше повідомлялось, що Китай безкоштовно передасть Україні 230 одиниць сучасного медичного обладнання.

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