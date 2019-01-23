НОВИНИКабінет міністрів України схвалив міжурядову угоду з Китаєм, в межах якої Державній службі з надзвичайних ситуацій передадуть 50 аварійно-рятувальних машин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай передасть Україні 50 аварійно-рятувальних машин
Серед машин, які отримає Україна, будуть автомобільні крани, гусеничні бульдозери, пожежні машини тощо
Фото: з вільних джерел
Відповідне рішення уряд схвалив 23 січня.
Зазначається, серед машин, які отримає Україна, будуть автомобільні крани, гусеничні бульдозери, пожежні машини тощо.
Крім цього, в межах допомоги від КНР, до Україгни прибудуть китайські фахівці для налаштування роботи переданої техніки та її обслуговування.
Раніше повідомлялось, що Китай безкоштовно передасть Україні 230 одиниць сучасного медичного обладнання.
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23 01 2019 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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