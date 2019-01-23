Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Китай передасть Україні 50 аварійно-рятувальних машин

Серед машин, які отримає Україна, будуть автомобільні крани, гусеничні бульдозери, пожежні машини тощо
Кабінет міністрів України схвалив міжурядову угоду з Китаєм, в межах якої Державній службі з надзвичайних ситуацій передадуть 50 аварійно-рятувальних машин.
Китай передасть Україні 50 аварійно-рятувальних машин Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення уряд схвалив 23 січня.

Зазначається, серед машин, які отримає Україна, будуть автомобільні крани, гусеничні бульдозери, пожежні машини тощо.

Крім цього, в межах допомоги від КНР, до Україгни прибудуть китайські фахівці для налаштування роботи переданої техніки та її обслуговування.

Раніше повідомлялось, що Китай безкоштовно передасть Україні 230 одиниць сучасного медичного обладнання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.