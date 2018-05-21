Китай може зняти всі обмеження щодо народжуваності
Влада дала доручення провести дослідження про наслідки можливого зняття обмеження, - повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Джерела додали, що влада Китаю хоче знизити темпи старіння населення й усунути джерело міжнародної критики про те, що штучне обмеження народжуваності обмежує права людини.
Позитивне рішення щодо цього питання може бути схвалене або до кінця 2018 року, або вже у 2019 році.
Політика "одна сім'я-одна дитина" була введена у КНР наприкінці 1970-х з метою обмежити зростання чисельності населення. Проте в останні роки на порядок денний вийшла проблема старіючого населення.
Починаючи з 2013 року в Китаї поступово пом'якшувалась політика обмеження народжуваності: зокрема, двох дітей дозволялося заводити сільським жителям у випадках, якщо першою народжувалася дівчинка, а також якщо один з батьків – єдина дитина в сім'ї.
З 1 січня 2016 року влада Китаю дозволила одній родині мати двох дітей, що призвело до бурхливого зростання народжуваності в країні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?