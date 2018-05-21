Китай може зняти всі обмеження щодо народжуваності

Влада КНР планує зняти всі обмеження щодо народжуваності.

Влада дала доручення провести дослідження про наслідки можливого зняття обмеження, - повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Джерела додали, що влада Китаю хоче знизити темпи старіння населення й усунути джерело міжнародної критики про те, що штучне обмеження народжуваності обмежує права людини.

Позитивне рішення щодо цього питання може бути схвалене або до кінця 2018 року, або вже у 2019 році.

Політика "одна сім'я-одна дитина" була введена у КНР наприкінці 1970-х з метою обмежити зростання чисельності населення. Проте в останні роки на порядок денний вийшла проблема старіючого населення.

Починаючи з 2013 року в Китаї поступово пом'якшувалась політика обмеження народжуваності: зокрема, двох дітей дозволялося заводити сільським жителям у випадках, якщо першою народжувалася дівчинка, а також якщо один з батьків – єдина дитина в сім'ї.

З 1 січня 2016 року влада Китаю дозволила одній родині мати двох дітей, що призвело до бурхливого зростання народжуваності в країні.