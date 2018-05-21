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Китай може зняти всі обмеження щодо народжуваності

ЗМІ дізналися про плани Китаю завершити найбільший соціальний експеримент щодо обмеження народжуваності
Влада КНР планує зняти всі обмеження щодо народжуваності.
Китай може зняти всі обмеження щодо народжуваності Фото: EPA/UPG

Влада дала доручення провести дослідження про наслідки можливого зняття обмеження, - повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Джерела додали, що влада Китаю хоче знизити темпи старіння населення й усунути джерело міжнародної критики про те, що штучне обмеження народжуваності обмежує права людини.

Позитивне рішення щодо цього питання може бути схвалене або до кінця 2018 року, або вже у 2019 році.

Політика "одна сім'я-одна дитина" була введена у КНР наприкінці 1970-х з метою обмежити зростання чисельності населення. Проте в останні роки на порядок денний вийшла проблема старіючого населення.

Починаючи з 2013 року в Китаї поступово пом'якшувалась політика обмеження народжуваності: зокрема, двох дітей дозволялося заводити сільським жителям у випадках, якщо першою народжувалася дівчинка, а також якщо один з батьків – єдина дитина в сім'ї.

З 1 січня 2016 року влада Китаю дозволила одній родині мати двох дітей, що призвело до бурхливого зростання народжуваності в країні. 

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21 05 2018 15:33
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