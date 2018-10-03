Китай почав роботу над розробкою зв'язку 6G

Технологію почали досліджувати попри те, що 5G ще на кілька років відстає від широкомасштабного комерційного застосування

Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.

"Ми розпочали дослідження з розробки 6G з кінця минулого року", - повідомив міністр промисловості та інформаційних технологій країни Мяо Вей, повідомляє Сhina Daily, інформу Громадське.

Технологію почали досліджувати попри те, що 5G ще на кілька років відстає від широкомасштабного комерційного застосування.

Як наголошує видання, цей крок свідчить про прагнення Китаю підготуватися до найсучасніших технологій, оскільки країна має намір бути лідером у світі, що буде цілком пов'язаний з Інтернетом.

"Оскільки технологія мобільного зв'язку швидко розвивається, вона не тільки з'єднує людей з людьми, але і створює зв’язок машин з машинами, а також з машин та людьми. Ось чому ми поспішаємо з дослідженнями 6G. Ми хочемо підготуватися до такого світу", — зазначив Мяо Вей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.