Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай почав роботу над розробкою зв'язку 6G

Технологію почали досліджувати попри те, що 5G ще на кілька років відстає від широкомасштабного комерційного застосування
Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.
Китай почав роботу над розробкою зв Фото: nv.ua

"Ми розпочали дослідження з розробки 6G з кінця минулого року",повідомив міністр промисловості та інформаційних технологій країни Мяо Вей, повідомляє Сhina Daily, інформу Громадське.

Технологію почали досліджувати попри те, що 5G ще на кілька років відстає від широкомасштабного комерційного застосування.

Як наголошує видання, цей крок свідчить про прагнення Китаю підготуватися до найсучасніших технологій, оскільки країна має намір бути лідером у світі, що буде цілком пов'язаний з Інтернетом.

"Оскільки технологія мобільного зв'язку швидко розвивається, вона не тільки з'єднує людей з людьми, але і створює зв’язок машин з машинами, а також з машин та людьми. Ось чому ми поспішаємо з дослідженнями 6G. Ми хочемо підготуватися до такого світу", — зазначив Мяо Вей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2018 17:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Захмарні перспективи. Як Україна опановує ринок космічних послуг, - ІНФОГРАФІКА

Захмарні перспективи. Як Україна опановує ринок космічних послуг, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.