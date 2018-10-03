Китай почав роботу над розробкою зв'язку 6G
"Ми розпочали дослідження з розробки 6G з кінця минулого року", - повідомив міністр промисловості та інформаційних технологій країни Мяо Вей, повідомляє Сhina Daily, інформу Громадське.
Технологію почали досліджувати попри те, що 5G ще на кілька років відстає від широкомасштабного комерційного застосування.
Як наголошує видання, цей крок свідчить про прагнення Китаю підготуватися до найсучасніших технологій, оскільки країна має намір бути лідером у світі, що буде цілком пов'язаний з Інтернетом.
"Оскільки технологія мобільного зв'язку швидко розвивається, вона не тільки з'єднує людей з людьми, але і створює зв’язок машин з машинами, а також з машин та людьми. Ось чому ми поспішаємо з дослідженнями 6G. Ми хочемо підготуватися до такого світу", — зазначив Мяо Вей.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує