Китай показав першого робота-телеведучого зі штучним інтелектом, – ВІДЕО
Робота презентували на п'ятій Всесвітній інтернет-конференції у провінції Чжецзян у східній частині Китаю, пише Brinkwire.
Робот-телеведучий – спільний проект агентства "Сіньхуа" і китайського пошуковика Sogou.com. Завдяки штучному інтелекту він здатен удосконалювати навички, навчаючись у живих "колег".
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У "Сіньхуа" стверджують, що робот став частиною їх команди і може працювати 24 години на добу, скорочуючи витрати на процес виробництва новин і підвищуючи його ефективність.
Нагадаємо, за інформацією дослідницького інституту Centre for Cities, у Великобританії кожне п'яте робоче місце (21%) до 2030 року буде зайняте роботами.
Мальта розглядає можливість надання громадянства роботам.
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