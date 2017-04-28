Китай проти розміщення американської системи ПРО у Південній Кореї

Китай підтримує негайну денуклеаризацію Корейського півострова й проведення мирних переговорів, однак рішуче виступає проти розміщення американської системи ПРО в Південній Кореї.

Про це заявив під час спеціального засідання Радбезу ООН щодо ситуації в КНДР міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє "Укрінформ".

"Передусім, потрібно зберегти прихильність цілям денуклеаризації, що є основоположною передумовою довгострокового миру й стабільності на Корейському півострові. Це також дозволить забезпечити режим нерозповсюдження", - заявив глава китайської дипломатії.

Він підкреслив, що позиція Пекіна проти розробок ядерної зброї у Північній Кореї непохитна: "Ми наполегливо закликаємо КНДР відмовитися від цього".

Крім того, представник Китаю закликав ООН "бути прихильними шляху діалогу та переговорів". Він підкреслив, що демонстрація сили не розв'язує проблему, а призводить лише до більших катастроф.

Водночас Ван Ї відповів на заклик США щодо використання впливу КНР на Пхеньян. "Китай не є країною, яка може самостійно вирішити це питання, - заявив глава МЗС КНР. - За нинішніх обставин Китай готовий взаємодіяти з усіма сторонами та зробити внесок у вирішення ядерного питання на півострові".

Він нагадав, що Пекін запропонував двонаправлений підхід для врегулювання ситуації: припинення ядерних та ракетних випробувань КНДР з одного боку, а також масштабних навчань Південної Кореї і США - з іншого.

"Це може повернути сторони за переговорний стіл та буде першим етапом на цьому шляху", - висловив переконання представник КНР.

На завершення Ван Ї висловив рішучий протест щодо розгортання у Південній Кореї американського протиракетного комплексу THAAD.

"Це серйозна загроза безпеці Китаю та інших країн регіону, це завдає шкоди співробітництву та довірі сторін та йде врозріз із денуклеаризацією й підтриманням довготермінової стабільності. Китай знову закликає сторони припинити процес розгортання", - заявив міністр закордонних справ КНР.

Як повідомляв iPress.ua, Сполучені Штати Америки приступили до розгортання перших елементів протиракетних систем THAAD в Південній Кореї.