Китай проти розміщення американської системи ПРО у Південній Кореї
Про це заявив під час спеціального засідання Радбезу ООН щодо ситуації в КНДР міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє "Укрінформ".
"Передусім, потрібно зберегти прихильність цілям денуклеаризації, що є основоположною передумовою довгострокового миру й стабільності на Корейському півострові. Це також дозволить забезпечити режим нерозповсюдження", - заявив глава китайської дипломатії.
Він підкреслив, що позиція Пекіна проти розробок ядерної зброї у Північній Кореї непохитна: "Ми наполегливо закликаємо КНДР відмовитися від цього".
Крім того, представник Китаю закликав ООН "бути прихильними шляху діалогу та переговорів". Він підкреслив, що демонстрація сили не розв'язує проблему, а призводить лише до більших катастроф.
Водночас Ван Ї відповів на заклик США щодо використання впливу КНР на Пхеньян. "Китай не є країною, яка може самостійно вирішити це питання, - заявив глава МЗС КНР. - За нинішніх обставин Китай готовий взаємодіяти з усіма сторонами та зробити внесок у вирішення ядерного питання на півострові".
Він нагадав, що Пекін запропонував двонаправлений підхід для врегулювання ситуації: припинення ядерних та ракетних випробувань КНДР з одного боку, а також масштабних навчань Південної Кореї і США - з іншого.
"Це може повернути сторони за переговорний стіл та буде першим етапом на цьому шляху", - висловив переконання представник КНР.
На завершення Ван Ї висловив рішучий протест щодо розгортання у Південній Кореї американського протиракетного комплексу THAAD.
"Це серйозна загроза безпеці Китаю та інших країн регіону, це завдає шкоди співробітництву та довірі сторін та йде врозріз із денуклеаризацією й підтриманням довготермінової стабільності. Китай знову закликає сторони припинити процес розгортання", - заявив міністр закордонних справ КНР.
Як повідомляв iPress.ua, Сполучені Штати Америки приступили до розгортання перших елементів протиракетних систем THAAD в Південній Кореї.
Раніше, президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом щодо Північної Кореї.
Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".
У ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.
У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.
Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.
Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженням.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану