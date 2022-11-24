Китай прямо не засудив ракетний терор з боку рф

Представник Китаю після чергового ракетного удару росії по Україні закликав сторони терміново сісти за стіл переговорів.

Китай під час засідання Ради безпеки ООН вкотре закликав Україну та росію "якнайшвидше розпочати мирні переговори". Про це сьогодні, 23 листопада, заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Генг Шуанг.

За його словами, це єдиний спосіб "не допустити ескалації" війни.

"Діалог і переговори - це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію та повернутися до дипломатичних переговорів якнайшвидше", - заявив Генг Шуанг.

Він додав, що міжнародне співтовариство має сприяти започаткуванню діалогу, щоб запобігти ядерній кризі.

"Ми ще раз закликаємо сторони проявляти стриманість, щоб їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю", - зазначив представник КНР.

Представник США в ООН заявила, що цілеспрямовані ракетні обстріли рф українських об'єктів критичної інфраструктури є ганебною ескалацією війни.

Раніше Президент Зеленський заявив, що росія вкотре довела, що є країною-терористом.