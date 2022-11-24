Китай прямо не засудив ракетний терор з боку рф
Китай під час засідання Ради безпеки ООН вкотре закликав Україну та росію "якнайшвидше розпочати мирні переговори". Про це сьогодні, 23 листопада, заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Генг Шуанг.
За його словами, це єдиний спосіб "не допустити ескалації" війни.
"Діалог і переговори - це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію та повернутися до дипломатичних переговорів якнайшвидше", - заявив Генг Шуанг.
Він додав, що міжнародне співтовариство має сприяти започаткуванню діалогу, щоб запобігти ядерній кризі.
"Ми ще раз закликаємо сторони проявляти стриманість, щоб їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю", - зазначив представник КНР.
Представник США в ООН заявила, що цілеспрямовані ракетні обстріли рф українських об'єктів критичної інфраструктури є ганебною ескалацією війни.
Раніше Президент Зеленський заявив, що росія вкотре довела, що є країною-терористом.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ВІДЕО Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах мп
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- Війна в Україні триватиме незалежно від долі твітера. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill