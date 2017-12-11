Китай розглядає проводження санкцій проти КНДР

Трамп зазначив, що вірить у потенційний успіх вирішення північнокорейської проблеми

Лідер Китаю Сі Цзиньпін повідомив про плани посилити тиск на Північну Корею та розширити санкції проти неї.

"Глава Китаю Сі заявив, що посилить санкції проти Північної Кореї. Сказав, що хоче досягти денуклеарізації. Ми досягли прогресу", - написав президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з ним у Twitter.

Трамп також зазначив, що вірить у потенційний успіх вирішення проблеми з КНДР.

"Китай готовий працювати зі США, аби знайти рішення проблеми", - заявив своєю чергою китайський лідер.

Нагадаємо, 9 листопада Трамп наполегливо закликав Китай і Росію докладати більше зусиль для розв'язання кризи навколо Північної Кореї. Американський лідер переконаний, що "Китай може вирішити цю проблему просто і швидко".

Натомість лідер Китаю закликав США та КНДР до переговорів із метою мирного розв'язання кризи. За словами Сі Цзіньпіна, Вашингтону та Пхеньяну слід "посилити комунікацію та координацію".