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Китай розглядає проводження санкцій проти КНДР

Трамп зазначив, що вірить у потенційний успіх вирішення північнокорейської проблеми
Лідер Китаю Сі Цзиньпін повідомив про плани посилити тиск на Північну Корею та розширити санкції проти неї.
Китай розглядає проводження санкцій проти КНДР Фото: ЕРА

"Глава Китаю Сі заявив, що посилить санкції проти Північної Кореї. Сказав, що хоче досягти денуклеарізації. Ми досягли прогресу", - написав президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з ним у Twitter.

Трамп також зазначив, що вірить у потенційний успіх вирішення проблеми з КНДР.

"Китай готовий працювати зі США, аби знайти рішення проблеми", - заявив своєю чергою китайський лідер.

Нагадаємо, 9 листопада Трамп наполегливо закликав Китай і Росію докладати більше зусиль для розв'язання кризи навколо Північної Кореї. Американський лідер переконаний, що "Китай може вирішити цю проблему просто і швидко".

Натомість лідер Китаю закликав США та КНДР до переговорів із метою мирного розв'язання кризи. За словами Сі Цзіньпіна, Вашингтону та Пхеньяну слід "посилити комунікацію та координацію".

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12 11 2017 11:17
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