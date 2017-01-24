Китай розмістив міжконтинентальні ракети на кордоні з Росією, - ОНОВЛЕНО
Народно-визвольна армія Китаю також планує розмістити три бригади з ракетами "Дунфен-41". Один із підрозділів вже знаходиться у місті Синьян в центральній провінції Хенань, повідомляє гонконгська газета "Пінго жибао" (AppleDaily).
Друга бригада, за словами ЗМІ, була розміщена у місті Дацин в провінції Хейлунцзян, а третя – в Синьцзян-Уйгурському районі на північному заході Китаю.
"Дунфен-41" - китайська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яка призначена для доставки ядерних зарядів, що стоїть на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю.
Вона має дальність в 12 тисяч км і несе роздільну головну частину, що містить до 10 бойових блоків. Проект розробляється з 1980-х років.
Військові експерти очікували, що вона буде представлена на Національному Параді в 2009 році. Однак до сих пір на військових парадах вона представлена не була.
Також більшість експертів вірить, що Китай завершив дослідження й виробництво DF-41, а умови для розгортання оптимальні – однак немає достовірної інформації, чи має Китай стратегічну бригаду DF-41, скільки таких бригад і де їх застосовують.
Експерти припускають, що китайські військові навмисно розкрили інформацію про балістичні ракети під інаугурацію нового президента США Дональда Трампа – нібито у відповідь на зауваження до Китаю.
Оновлення
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не бачить загрози в розміщенні Китаєм балістичних ракет в провінції, що межує з Росією, інформує "Лента.Ру".
"Будь-які дії в плані розвитку Збройних сил Китаю, якщо ця інформація відповідає дійсності, то, принаймні, військове будівництво в Китаї не сприймаємо як загрозу нашій країні", - сказав прес-секретар глави держави.
Пєсков підкреслив, що Росія дорожить відносинами з Китаєм, який є її "стратегічним союзником, нашим партнером і в політичному, і в торгово-економічному плані".
Нагадаємо, що восени 2016 року Китай провів успішний запуск ракети-носія з орбітальним модулем "Тяньгун-2" з космодрому в пустелі Гобі.
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