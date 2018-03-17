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Китай встановить жорсткіші норми для боротьби з забрудненням повітря

Уряд також створить загальнонаціональну інспекційну систему цього року, яка буде відповідальна за регулярні перевірки забруднюючих підприємств і фабрик
Китай встановить жорсткіші цільові показники для покращення якості повітря в країні за новим трирічним планом.
Китай встановить жорсткіші норми для боротьби з забрудненням повітря Фото: sciencedude.blog.ocregister.com

Про це повідомляє агенція Reuters.

Нові норми для концентрації шкідливих часточок, відомих як PM 2.5, будуть нижчими, ніж у чинному п’ятирічному плані, який завершується в 2020 році, повідомив міністр навколишнього середовища Лі Ганьцзе.

Лі відмовився надавати детальнішу інформацію про нові норми, оскільки вони все ще розробляються.

До кінця 2017 року країна вже скоротила концентрацію PM2,5 приблизно на 15,8 відсотка, що близько до мети – зниження середніх рівнів для міст на 18 відсотків до 2020 року.

"Таким чином ми встановимо нижчу норму для нового трирічного плану", – сказав він.

Уряд також створить загальнонаціональну інспекційну систему цього року, яка буде відповідальна за регулярні перевірки забруднюючих підприємств і фабрик, додав урядовець.

Нагадаємо, Пекін стане першим містом Китаю, в якому всі електростанції працюватимуть виключно на природному газі.

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17 03 2018 16:53
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