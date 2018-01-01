Китай ввів заборону на торгівлю слоновою кісткою

Китай довго був найбільшим світовим ринком для слонової кістки, проте у 2018 році будь-яка торгівля кісткою чи товарами з неї тут заборонена.

Цей крок називають одним із найважливіших у намаганнях захистити світову популяцію слонів. Захисники тварин вважають, що браконьєри вбивають близько 30 тисяч африканських слонів щороку. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Заборону на торгівлю слоновою кісткою у Китаї оголосили наприкінці 2016 року, проте це рішення почало діяти в останній день 2017 року. Державні ЗМІ Китаю вказують, що у країні минулого року вже зафіксували падіння цін на слонову кістку на 65%.

Також у Китаї зафіксували зменшення кількості ввезеної минулого року слонової кістки на 80%.

67 офіційних фабрик та магазинів з обробки та продажу слонової кістки вже зачинились станом на березень 2017 року, а ще 105 мали зробити це до 31 грудня 2017 року.