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Китай ввів заборону на торгівлю слоновою кісткою

Цей крок називають одним із найважливіших у намаганнях захистити світову популяцію слонів
Китай довго був найбільшим світовим ринком для слонової кістки, проте у 2018 році будь-яка торгівля кісткою чи товарами з неї тут заборонена.
Китай ввів заборону на торгівлю слоновою кісткою Фото: Sabah Wildlife Department / AFP

Цей крок називають одним із найважливіших у намаганнях захистити світову популяцію слонів. Захисники тварин вважають, що браконьєри вбивають близько 30 тисяч африканських слонів щороку. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Заборону на торгівлю слоновою кісткою у Китаї оголосили наприкінці 2016 року, проте це рішення почало діяти в останній день 2017 року. Державні ЗМІ Китаю вказують, що у країні минулого року вже зафіксували падіння цін на слонову кістку на 65%.

Також у Китаї зафіксували зменшення кількості ввезеної минулого року слонової кістки на 80%.

67 офіційних фабрик та магазинів з обробки та продажу слонової кістки вже зачинились станом на березень 2017 року, а ще 105 мали зробити це до 31 грудня 2017 року.

"Відтепер, якщо продавець каже вам, що він авторизований державою, він вас обманює й свідомо порушує закон", - йдеться у мікроблозі міністра лісового господарства країни.

Агенція Xinhua повідомила, що напередодні початку дії заборони у країні провели одну з найбільших інформаційних кампаній. В агітації проти торгівлі слоновою кісткою брали участь найвідоміші зірки та спортсмени країни.

У фонді захисту дикої природи заявили, що були щасливі побачити, як зачинились двері найбільшого у світі ринку торгівлі слоновою кісткою.

Там закликали продовжувати пояснювати мешканцям Китаю, що торгівля слоновою кісткою вже незаконна.

Проте є ще одна велика проблема - закон щодо заборони торгівлі слоновою кісткою може не діяти у Гонконзі, а саме там чи не найжвавіше торгували цим товаром.

Наразі влада Гонконгу готує окреме рішення щодо заборони торгівлі слоновою кісткою у цьому регіоні.

 

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01 01 2018 17:55
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