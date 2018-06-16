Китай вводить у відповідь мито на 659 товарів з США

Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю 50 млрд доларів (43 млрд євро) у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Про це в п'ятницю, 15 червня, повідомили в міністерстві комерції КНР, повідомляє DW.

Китайські тарифи щодо низки американських імпортних найменувань, включаючи сільгосппродукцію, вартістю 34 млрд доларів (29 млрд євро) набудуть чинності вже 6 липня. Вони поширяться, зокрема, на американську сою - одну з найбільших статей китайського імпорту з США. Крім того, в список увійдуть автопродукція і морепродукти.

Початковий перелік, в попередньому порядку складений в квітні, був коротший і включав лише 106 позицій. Після останніх дій американської адміністрації його розширили, однак у вартісному вираженні залишився колишнім.

Американський лідер раніше підтвердив, що схвалив загороджувальне мито в 25 відсотків на продукцію з Китаю на загальну суму в 50 млрд доларів. Мита почнуть діяти з 6 липня.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) раніше попередив про негативні наслідки торгової війни Вашингтона з Пекіном для споживачів, інвесторів та фінансових ринків.