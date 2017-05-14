Китай виділить $124 млрд на проект "Шовковий шлях"

Китай пообіцяв виділити 124 млрд доларів на розвиток інфраструктурного проекту "Шовковий шлях".

Про це на відкритті форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Reuters. За його словами, додатково 100 млрд юанів ($14,5 млрд) Китай виділить в уже існуючий фонд "Шовковий шлях".

Державний банк розвитку Китаю виділить кредит у розмірі 250 млрд юанів, які будуть використовуватися на проекти в сфері будівництва інфраструктури, виробничій сфері і сфері фінансів. Ще 130 млрд юанів для нових проектів стратегії надійдуть у вигляді кредитів від Експортно-імпортного банку Китаю.

60 млрд юанів Китайська Народна Республіка перерахує на допомогу країнам, що розвиваються, і міжнародним інститутам "Шовкового шляху". Ще до 300 млрд юанів буде виділено для заохочення фінансових установ до розширення бізнесу за кордоном.

2 млрд юанів Китай планує перерахувати для надання "надзвичайної продовольчої допомоги" і по $1 млрд - до фонду підтримки країн "глобального півдня", а також на нові проекти співпраці в країнах "Шовкового шляху".

Форум "Один пояс - один шлях" проходить в Пекіні 14 і 15 травня. У ньому беруть участь президенти і прем'єри 29 держав, у тому числі президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, прем'єр Пакистану Наваз Шаріф, прем'єр Камбоджі Хун Сен, а також прем'єри Іспанії, Італії, Греції та Угорщини.

У 2013 році Китай оголосив про нову стратегію економічного розвитку "Один пояс - один шлях", спрямованої на створення інфраструктури та налагодження взаємозв'язків між країнами Євразії.

Стратегія передбачає створення торгового коридору для прямих постачань товарів зі Сходу на Захід через Росію і Казахстан на пільгових умовах.

Ідея нового Шовкового шляху ґрунтується на прикладі Великого шовкового шляху, який у давнину був одним з найважливіших торговельних маршрутів у світі.

Нагадаємо, що Україна увійде в організовану Китаєм Асоціацію "Шовковий шлях", що в рамках реалізації проекту "Новий Шовковий шлях" об'єднає двадцять одну країну.