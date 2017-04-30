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Китай випробував найбільший у світі літак-амфібію, - ВІДЕО

Найбільший у світі літак-амфібія призначений для потреб цивільної авіації
Найбільший в світі сучасний гідролітак AVIC AG600 пройшов успішні наземні випробування в Китаї.
Китай випробував найбільший у світі літак-амфібію, - ВІДЕО Фото: Xinhua

Модель літака AG600, здатного злітати з водної поверхні і приземлятися на неї, створили китайські конструктори.

Наземні випробування пройшли в міському окрузі Чжухай на півдні Китаю, повідомляє видання Sina.

Пілоти літака перевірили його маневреність в повітрі і протестували роботу бортових систем. За їх словами, літак готовий до свого першого польоту. Перший політ літака над землею запланований на травень 2017 року, а над водою AG600 випробують восени.

Найбільший у світі літак-амфібія призначений для потреб цивільної авіації. Зокрема, його планують використовувати при гасінні лісових пожеж. Будівництво AG600 завершилося влітку 2016 року.

За розміром гідролітак можна порівняти з літаком Boeing 737. Його довжина становить майже 37 метрів, розмах крила - 39 метрів.

Нагадаємо, що раніше посол КНР в Україні Ду Вей відзначив, що у Китаю є можливість інвестувати у високотехнологічні розробки і багатий досвід перетворення наукового потенціалу в готові продукти на ринку. Серед високотехнологічних галузей, в яких Китай зацікавлений у співпраці з Україною, посол зазначив авіабудування, космос, нові матеріали, нові джерела енергії.

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30 04 2017 11:36
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