CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійська Народно-визвольної армії Китаю випробували в затоці Бохайвань ракету нового типу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай випробував ракети нового типу
Випробування були плановими
Фото: News.cn
Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на Міноборони Китаю.
Зазначається, що випробування були плановими.
"Під час випробування ми досягли очікуваного результату", – йдеться в повідомленні.
Точна дата випробування не зазначається.
За інформацією Reuters, окрім запуску ракети військові Китаю провели бойові стрільби та випробування зброї. Тренування відбулись у Бохайській затоці недалеко від Корейського півострова. Зазначається, що випробування "покликані підвищити оперативний потенціал, щоб ефективно боротися з загрозами національній безпеці".
Нагадаємо, 30 квітня в Китаї найбільший в світі сучасний гідролітак AVIC AG600 пройшов успішно наземні випробування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2017 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків