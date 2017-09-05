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Китай випробував ракети нового типу

Випробування були плановими
Війська Народно-визвольної армії Китаю випробували в затоці Бохайвань ракету нового типу.
Китай випробував ракети нового типу Фото: News.cn

Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на Міноборони Китаю.

Зазначається, що випробування були плановими.

"Під час випробування ми досягли очікуваного результату", – йдеться в повідомленні.

Точна дата випробування не зазначається.

За інформацією Reuters, окрім запуску ракети військові Китаю провели бойові стрільби та випробування зброї. Тренування відбулись у Бохайській затоці недалеко від Корейського півострова. Зазначається, що випробування "покликані підвищити оперативний потенціал, щоб ефективно боротися з загрозами національній безпеці". 

Нагадаємо, 30 квітня в Китаї найбільший в світі сучасний гідролітак AVIC AG600 пройшов успішно наземні випробування.

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09 05 2017 23:45
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