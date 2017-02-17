Китай вирішив стягнути близько тисячі військових до кордону з КНДР

Через смерть старшого зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чон Нама Пекін вирішив стягнути війська до кордонів з КНДР.

Місцеві жителі підтвердили прибуття військ, хоча Пекін свої маневри вирішив поки що не коментувати, повідомляє The Daily Star з посиланням на гонконгівську газету Oriental Daily News.

КНР розгорнула на кордоні близько тисячу військових.

Як відомо, Китай вважався покровителем КНДР, однак провокаційні дії Пхеньяна змінили ситуацію.

Нагадаємо, що 14 лютого в Малайзії був убитий Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї - Кім Чен Ина.

Згодом влада Малайзії затримала жінку за підозрою в причетності до смерті Кім Чон Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Через деякий час поліція Малайзії затримала третього підозрюваного у вбивстві Кім Чон Нама.

Кім Чон Нам — старший син Кім Чен Іра і зведений брат чинного глави КНДР Кім Чен Ина. Кім Чон Нам не жив у Північній Кореї з тих пір, як впав в немилість у Кім Чен Іра, після чого був відсторонений від спадкування вищої державної посади. З 2001 року Кім Чон Нам постійно проживав в Китаї, в основному в Шанхаї, не буваючи в КНДР. Вважався обережним опозиціонером. За деякими повідомленнями, в 2009 році північнокорейське керівництво чи Кім Чен Ин з власної ініціативи планували його усунення, але відмовилися від цих планів під тиском офіційного Пекіна.