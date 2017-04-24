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Китай закликає Трампа проявляти стриманість щодо КНДР

Китай виступає проти будь-яких заходів, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН
Президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом щодо Північної Кореї.
Китай закликає Трампа проявляти стриманість щодо КНДР Фото: Reuters

Про це повідомляє видання Reuters.

Лідер Китайської народної республіки висловив сподівання, що всі сторони будуть проявляти стриманість у питанні щодо Північної Кореї. За його словами, Китай виступає проти будь-яких заходів, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН.

Цзіньпін наголосив, ​що всі сторони повинні уникати будь-яких дії, які можуть посилити напруженість у регіоні.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".

У ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування

У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.

Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.

 

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