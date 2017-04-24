Китай закликає Трампа проявляти стриманість щодо КНДР

Китай виступає проти будь-яких заходів, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН

Президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє видання Reuters.

Лідер Китайської народної республіки висловив сподівання, що всі сторони будуть проявляти стриманість у питанні щодо Північної Кореї. За його словами, Китай виступає проти будь-яких заходів, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН.

Цзіньпін наголосив, ​що всі сторони повинні уникати будь-яких дії, які можуть посилити напруженість у регіоні.