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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай запустить екологічно чисту ракету-носій нового покоління

Вантажопідйомність ракети становить 25 тонн
Китай планує в неділю, 2 липня, запустити ракету-носій "Чанчжен-5 Y2" з космодрому Веньчан (провінція Хайнань, Південний Китай).
Китай запустить екологічно чисту ракету-носій нового покоління Фото: AP

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державне управління оборонної науки, техніки і промисловості Китаю.

"Чанчжен-5" – важка екологічно чиста ракета-носій нового покоління, яка представляє найвищий інноваційний рівень Китаю в області виробництва ракет-носіїв", – йдеться в повідомленні.

Вантажопідйомність "Чанчжен-5" становить 25 тонн при виході на низьку навколоземну орбіту і 14 тонн при виході на перехідну геостаціонарну орбіту.

Вона дозволить підвищити вантажопідйомність китайських ракет у відкритому космосі в 3,5 рази.

Нагадаємо, космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.

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01 07 2017 19:15
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