ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ столиці провінції Гуандун, Гуанчжоу в Китаї спустили на воду перше у світі вантажне судно, що працює на електроенергії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив перше у світі вантажне судно, що працює на електроенергії
Після двогодинної підзарядки судно здатне проплисти 80 кілометрів
Фото: chinadaily.com.cn
Як повідомляє China Daily, побудований компанією Guangzhou Shipyard International Company Ltd транспортний засіб приводиться до руху енергією літієвої батареї.
Компанія стверджує, що після підзарядки протягом двох годин судно здатне проплисти 80 км. Його максимальна швидкість досягає 12,8 км на годину.
Нагадаємо, шотландський дослідницький інститут морської енергетики EMEC першим у світі виробив водень, використовуючи енергію припливів.
Канадська компанія TIU планує вкласти 94 млн євро в будівництво п'яти сонячних електростанцій в Україні.
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