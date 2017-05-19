Китай зацікавлений у запровадженні безвізу з Україною, - Ірина Луценко

На сьогодні близько 100 млн громадян Китаю мають можливість виїжджати в Європу, зокрема відвідувати Україну

Китай зацікавлений у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною.

Про це розповіла представниця Президента в українському парламенті Ірина Луценко під час брифінгу, присвяченого підсумками нещодавнього візиту української делегації до КНР, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Китай не зупиняється лише на економічному співробітництві, йшлося про те, що Китай зацікавлений в ініціативі створення зони вільної торгівлі та запровадженні безвізового режиму", - сказала Луценко.

За словами Луценко, на сьогодні близько 100 млн громадян Китаю мають можливість виїжджати в Європу, зокрема відвідувати Україну.

"Цей факт не може не цікавити наш туристичний бізнес, наші готелі, підприємства, кафе, ресторани і так далі. Китай цікавиться Україною, виявляє величезну симпатію щодо неї", - додала Луценко.

Нагадаємо, що посол Китаю Ду Вей заявив, що КНР готова запровадити безвізовий режим з Україною, зважаючи на бажання двох країн.