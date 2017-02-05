Китай знову закликає США не розміщувати систему ПРО в Південній Кореї

Китай у вівторок, 2 травня, знову висловив свою незгоду щодо розгортання системи протиракетної оборони США THAAD в Південній Кореї та закликав негайно зупинити такі дії.

"Ми будемо рішуче вживати необхідних заходів для захисту наших інтересів", - сказав речник МЗС КНР Ген Шуан, повідомляє Reuters.

Як зазначається, Пекін стверджує, що радар системи THAAD може бути використаний для шпигування за територією Китаю, незважаючи на запевнення Вашингтона, що THAAD використовується суто для оборони.

Нагадаємо, що американські військові завершили розгортання протиракетного комплексу THAAD, відправлення якого в Південну Корею викликало протести Росії, Китаю і КНДР.

Раніше у Китаї заявили, що рішуче виступають проти розміщення американської системи ПРО в Південній Кореї.