Китай зняв обмеження на кількість президентських термінів

Китай зняв обмеження на кількість термінів перебування на посаді президента.

З майже трьох тисяч делегатів Всекитайських зборів лише два проголосували проти поправки, троє утрималися, решта 2 964 підтримали реформу, повідомляє Bloomberg.

Фактично реформа дозволяє залишатися нинішньому президенту Сі Цзіньпіну або його наступнику у владі необмежений час. Конституційна стаття про обмеження президентських термінів діяла в Китаї з 1990-х.

Наприкінці лютого Центральний комітет комуністичної партії Китаю запропонував виключити з конституції країни обмеження на кількість президентських термінів для президента і віце-президента країни. Президент і глава КПК Сі Цзіньпін обіймає свою посаду з листопада 2012 року, в жовтні 2017-го його кандидатуру затвердили на другий п'ятирічний термін.

BBC нагадує, що правило обмежувати китайських правителів двома п'ятирічними термінами було закріплено в конституції у 1990-ті роки за Ден Сяопіна, який прагнув уникнути повторення видатків необмеженого правління і культу особи Мао.

Другий термін Сі закінчується 2023 року. Всупереч традиції, на жовтневому з'їзді партії Сі не назвав наступника, у чому багато хто побачив бажання залишатися у владі довічно.

Нагадаємо, в китайських елітних в’язницях закінчуються камери для тримання державних службовців, яких спіймали на корупції



