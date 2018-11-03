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Китай зняв обмеження на кількість президентських термінів

Сі Цзіньпін зможе правити довічно
Китай зняв обмеження на кількість термінів перебування на посаді президента.
Китай зняв обмеження на кількість президентських термінів 3 місце. Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: AFP

З майже трьох тисяч делегатів Всекитайських зборів лише два проголосували проти поправки, троє утрималися, решта 2 964 підтримали реформу, повідомляє Bloomberg.

Фактично реформа дозволяє залишатися нинішньому президенту Сі Цзіньпіну або його наступнику у владі необмежений час. Конституційна стаття про обмеження президентських термінів діяла в Китаї з 1990-х.

Наприкінці лютого Центральний комітет комуністичної партії Китаю запропонував виключити з конституції країни обмеження на кількість президентських термінів для президента і віце-президента країни. Президент і глава КПК Сі Цзіньпін обіймає свою посаду з листопада 2012 року, в жовтні 2017-го його кандидатуру затвердили на другий п'ятирічний термін.

BBC нагадує, що правило обмежувати китайських правителів двома п'ятирічними термінами було закріплено в конституції у 1990-ті роки за Ден Сяопіна, який прагнув уникнути повторення видатків необмеженого правління і культу особи Мао.

Другий термін Сі закінчується 2023 року. Всупереч традиції, на жовтневому з'їзді партії Сі не назвав наступника, у чому багато хто побачив бажання залишатися у владі довічно.

Нагадаємо, в китайських елітних в’язницях закінчуються камери для тримання державних службовців, яких спіймали на корупції


 

 

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11 03 2018 11:30
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