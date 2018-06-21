Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Китай знизив інвестиції в США на 92%

Обсяг угод за участю китайських компаній в США скоротився в минулому році до 29 млрд з 46 млрд доларів в 2016 році
Китай в січні-травні 2018 року скоротив інвестиції в США на 92%, до 1,8 мільярда доларів.
Китай знизив інвестиції в США на 92% Фото: gettyimages.com

З урахуванням продажу активів китайських компаній в США за цей період можна говорити про відтік китайського капіталу в сумі 7,8 млрд доларів, говориться в звіті, - повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на дані консалтингової та дослідницької фірми Rhodium Group.

Зросла напруженість у відносинах Китаю та США, а також прагнення Пекіна обмежити виведення капіталу з КНР і знизити боргове навантаження компаній і організацій негативно позначилися на інвестиціях.

За даними Rhodium, охолодження почалося ще в другій половині 2017 року, в результаті чого обсяг угод за участю китайських компаній в США скоротився в минулому році до 29 млрд з 46 млрд доларів в 2016 році.

При цьому число незавершених і обговорюваних угод за участю китайських інвесторів також зменшилося.

Якщо раніше практично кожна така операція здійснювалась на кілька сотень мільйонів доларів і більше, то в цьому році середня сума становить всього 46 млн доларів.

Нагадаємо, Білий дім звинуватив Китай у веденні політики "економічної агресії", яка загрожує Сполученим Штатам та усьому світу.

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові мита на китайські товари на суму $200 мільярдів, якщо Китай підвищить мита на товари зі США.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2018 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.