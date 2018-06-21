Китай знизив інвестиції в США на 92%
З урахуванням продажу активів китайських компаній в США за цей період можна говорити про відтік китайського капіталу в сумі 7,8 млрд доларів, говориться в звіті, - повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на дані консалтингової та дослідницької фірми Rhodium Group.
Зросла напруженість у відносинах Китаю та США, а також прагнення Пекіна обмежити виведення капіталу з КНР і знизити боргове навантаження компаній і організацій негативно позначилися на інвестиціях.
За даними Rhodium, охолодження почалося ще в другій половині 2017 року, в результаті чого обсяг угод за участю китайських компаній в США скоротився в минулому році до 29 млрд з 46 млрд доларів в 2016 році.
При цьому число незавершених і обговорюваних угод за участю китайських інвесторів також зменшилося.
Якщо раніше практично кожна така операція здійснювалась на кілька сотень мільйонів доларів і більше, то в цьому році середня сума становить всього 46 млн доларів.
Нагадаємо, Білий дім звинуватив Китай у веденні політики "економічної агресії", яка загрожує Сполученим Штатам та усьому світу.
Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові мита на китайські товари на суму $200 мільярдів, якщо Китай підвищить мита на товари зі США.
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