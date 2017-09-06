Китайська біржа купила український держбанк
Так, компанія BOCE придбала пакет акцій УБРР за ціною 82,83 млн грн.
"Тепер, коли у нас є банк, ми будемо плідно працювати над тим, щоб допомагати Україні проводити ефективну приватизацію, і поширювати інформацію про українські приватизаційні перспективи серед своїх клієнтів", - цитує прес-служба ФДМ слова генерального директора компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd Ян Дун Шенга.
Глава ФДМУ Дмитро Парфененко зазначив, що Фонд розглядає цей проект як пілотний, після якого будуть реалізовані й інші, не менш важливі проекти в рамках подальшого співробітництва.
Нагадаємо, що державний пакет акцій УБРР був проданий на аукціоні 30 листопада BOCE за стартовою ціною - 82,827 млн грн.
На аукціон були виставлені 235,986 тис. акцій банку (99,9945%) загальною номінальною вартістю 117,993 млн грн.
Довідка: BOCE - найбільша спотова товарна біржа в Китаї з річним оборотом в $1 трлн. Компанія заснована у 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, кількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзіні, КНР.
УБРР був заснований у 2004 році для розвитку як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу шляхом середньо - та довгострокового кредитування. Його власником спочатку було Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, потім – Державна інвестиційна компанія. У 2013 році банк було передано Мінфіну, а уряд Миколи Азарова передбачав створити на його основі Банк розвитку.
УБРР на початок квітня 2017 року обіймав 89-е місце серед 90 діючих українських банків за розміром активів – 117,871 млн грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 травня - 2 червня продав активи 36 неплатоспроможних банків на суму 79,8 млн гривень.
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