Китайська біржа купила український держбанк

8 червня 2017 року Фонд державного майна України (ФДМ) і китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) уклали договір купівлі-продажу 99,9% акцій Українського банку реконструкції та розвитку.

Так, компанія BOCE придбала пакет акцій УБРР за ціною 82,83 млн грн.

"Тепер, коли у нас є банк, ми будемо плідно працювати над тим, щоб допомагати Україні проводити ефективну приватизацію, і поширювати інформацію про українські приватизаційні перспективи серед своїх клієнтів", - цитує прес-служба ФДМ слова генерального директора компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd Ян Дун Шенга.

Глава ФДМУ Дмитро Парфененко зазначив, що Фонд розглядає цей проект як пілотний, після якого будуть реалізовані й інші, не менш важливі проекти в рамках подальшого співробітництва.

Нагадаємо, що державний пакет акцій УБРР був проданий на аукціоні 30 листопада BOCE за стартовою ціною - 82,827 млн грн.

На аукціон були виставлені 235,986 тис. акцій банку (99,9945%) загальною номінальною вартістю 117,993 млн грн.

Довідка: BOCE - найбільша спотова товарна біржа в Китаї з річним оборотом в $1 трлн. Компанія заснована у 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, кількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзіні, КНР.

УБРР був заснований у 2004 році для розвитку як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу шляхом середньо - та довгострокового кредитування. Його власником спочатку було Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, потім – Державна інвестиційна компанія. У 2013 році банк було передано Мінфіну, а уряд Миколи Азарова передбачав створити на його основі Банк розвитку.

УБРР на початок квітня 2017 року обіймав 89-е місце серед 90 діючих українських банків за розміром активів – 117,871 млн грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 травня - 2 червня продав активи 36 неплатоспроможних банків на суму 79,8 млн гривень.