Китайська космічна станція безконтрольно падає на Землю, – ЗМІ
Про це повідомляє DailyMail.
"Китайське космічне агентство втратило контроль над космічним об'єктом на початку 2016 року. Наразі експерти прогнозують, що модуль вагою 8,5 тонн упродовж декількох місяців впаде на Землю", – йдеться в повідомленні.
Орбіта станції відхилилася. Це прискорило швидкість падіння.
"Тепер, коли перигей (найближча до Землі точка орбіти штучного супутника) нижче 300 км, модуль знаходиться в більш щільній атмосфері, швидкість падіння станції підвищується", – заявив астофізик із Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.
Китайське космічне агентство обіцяє попередити, якщо виникнуть будь-які потенційні зіткнення. Очікується, що більша частина космічного модуля згорить в атмосфері, проте доктор Макдауелл вважає, що деякі частини станції можуть важити до 100 кг і при зіткненні з поверхнею Землі уламки можуть завдати серйозні пошкодження. За його словами, невідомо коли і куди саме можуть впасти уламки.
Tiangong-1 ("Небесний палац-1") – це перша в Китаї космічна станція. Її запустили у вересні 2011 року. Першочерговими завданнями станції є забезпечення нормальної життєдіяльності, праці та безпеки космонавтів у період короткочасного перебування на борту, експерименти в галузі космічної медицини, у сфері використання космічного простору, а також випробування технічного обладнання космічної станції. Власне модулю відводилася роль лабораторії і житлового відсіку для дослідників.
Фото: CMSE
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