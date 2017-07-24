CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДва китайських винищувачі перехопили розвідувальний літак ВМС США над Східно-Китайським морем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайські винищувачі перехопили літак ВМС США, - ЗМІ
Інцидент трапився в неділю
Фото: Chengdu J-10
За попередніми даними, один з китайських винищувачів J-10 наблизився до літака EP-3 і змусив американський літак змінити напрямок, повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.
При цьому, китайський літак наблизився до американського на відстань близько 91 метра.
Нагадаємо, що з 21 по 28 липня Росія і Китай проведуть спільні військово-морські навчання в акваторії Балтійського моря. Активна фаза російсько-китайських маневрів пройде з 24 по 27 липня, де сторони відпрацюють низку спільних дій на морі, а також проведуть тренування по спільній організації протичовнової, протиповітряної і протикорабельної оборони.
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