Китайську чашу династії Сун продали за рекордні $38 млн
Рідкісний порцеляновий виріб голубих і зелених кольорів продали на аукціоні Sotheby's за 20 хвилин гарячих торгів по телефону, інформує ВВС.
Покупець чаші для миття пензлів вирішив залишитися анонімним. Торги почалися з 10,2 млн. доларів.
Керівник китайського мистецтва у Sotheby Ніколас Чоу назвав блюдо "надзвичайно рідкісним".
"Ми не очікували такої ціни, але ми знали, що буде боротьба", - сказав він.
За його словами, кожного разу, коли йдеться про порцеляну епохи династії Сун, завжди буде битва, адже це дуже незвичне явище, це найвідоміша з усіх видів порцелян і дуже рідкісна.
До того ж її найчастіше підробляють. Чаша для пензлів побила попередній рекорд, встановлений у 2014 році. Тоді чашу для вина династії Мін продали за 36 млн доларів.
Нагадаємо, що телефонний апарат, що належав німецькому диктатору Адольфу Гітлеру, був проданий з аукціону за 243 тисячі доларів.
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