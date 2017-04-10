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Китайську чашу династії Сун продали за рекордні $38 млн

Це рекорд для давньої китайської порцеляни
Тисячолітню чашу епохи китайської династії Сун продали на аукціоні у Гонконзі за 38 млн доларів.
Китайську чашу династії Сун продали за рекордні $38 млн Фото: EPA

Рідкісний порцеляновий виріб голубих і зелених кольорів продали на аукціоні Sotheby's за 20 хвилин гарячих торгів по телефону, інформує ВВС.

Покупець чаші для миття пензлів вирішив залишитися анонімним. Торги почалися з 10,2 млн. доларів.

Керівник китайського мистецтва у Sotheby Ніколас Чоу назвав блюдо "надзвичайно рідкісним".

"Ми не очікували такої ціни, але ми знали, що буде боротьба", - сказав він.

За його словами, кожного разу, коли йдеться про порцеляну епохи династії Сун, завжди буде битва, адже це дуже незвичне явище, це найвідоміша з усіх видів порцелян і дуже рідкісна.

До того ж її найчастіше підробляють. Чаша для пензлів побила попередній рекорд, встановлений у 2014 році. Тоді чашу для вина династії Мін продали за 36 млн доларів.

Нагадаємо, що телефонний апарат, що належав німецькому диктатору Адольфу Гітлеру, був проданий з аукціону за 243 тисячі доларів.

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04 10 2017 14:18
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