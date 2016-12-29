Китайський клуб зацікавився гравцем збірної України

Зозуля може покинути Бетіс через півроку перебування

Нападником Бетіса і збірної України Романом Зозулею зацікавився один з китайських клубів

За інформацією джерела, Зозуля пропустив останнє тренування севільської команди, так як на даний момент зайнятий пошуком нового клубу, повідомляє Eldesmarque.

Клуб з Китаю, який зацікавлений придбанням українця, готовий повністю викупити його контракт у Бетіса, який діє до 2019 року.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що на Зозулю претендує грецький ПАОК. Пізніше агент Зозулі Володимир Кузьменко підтвердив чутки про те, що грецький ПАОК цікавиться послугами його клієнта.

Раніше Кузьменко повідомив, що українець не має ігрової практики в іспанському Бетіс через проблеми з місцевою мовою.

У той же час, за інформацією Кузьменка, Зозуля, незважаючи на мінімум ігрової практики, заслужив повагу вболівальників Бетіса.

Перед цим повідомлялося, що Бетіс збирається продати Зозулю, який тільки влітку 2016 року перебрався в іспанську команду. В якості можливого варіанту продовження кар'єри форварда називався німецький Дармштадт.