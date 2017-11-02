Китайський розвідник повернувся додому після 54 років полону в Індії, - ВІДЕО

За цей час в нього померла мати, а в Індії він створив родину

Китайський військових інспектор Ван Ці (Wang Qi), який потрапив у полон в Індії ще 1963 року, зміг повернутися на батьківщину 11 лютого.

У Пекіні рейс з Ван Ці зустріли члени його сім'ї, пише BBC. Коли ж він долетів до рідного міста, городяни розгорнули в аеропорту банери: "Ласкаво просимо додому, солдат: важкий був твій шлях".

Питанням його повернення останнім часом займалося МЗС Китаю, проте справа рухалася повільно: дійсний паспорт своєї рідної країни колишній військовий отримав тільки в 2013 році.

У січні 1963 року Ван Ці проводив розвідку в китайсько-індійській прикордонній зоні, допомагаючи товаришам по службі будувати дорогу для армійської техніки, і ненароком перетнув кордон. Після багатьох годин поневірянь чоловік зустрів фургон Червоного Хреста і звернувся по допомогу. Медики передали його індійській армії.

Потім він провів понад шість років у різних пенітенціарних установах. 1969 року індійський суд звільнив його, але повернутися на батьківщину йому не дозволили. Замість цього співробітники МВС Індії вивезли його у віддалене село Тіроде штату Мадх'я-Прадеш у центральній частині Індії.

Наступні 47 років чоловік провів в Індії. За цей час він опанував професію мельника і створив сім'ю.

Його дружина зараз має серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім того, неясно, чи захоче і чи зможе Ван Ці повернутися назад до Індії.

У дітей китайського військового є індійські паспорти, а у самої жертви обставин – документ від МЗС Індії, що дозволяє йому виїхати з країни.