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Китайський зонд Chang'e-4 успішно сів на темний бік Місяця

Зонд проведе радіоастрономічні спостереження і дослідження структури і складу місячної поверхні
Chang'e-4 став першим космічним апаратом в історії, що сів на поверхню темної сторони Місяця.
Китайський зонд Chang Фото: picture-alliance/Xinhua

Китайський космічний зонд Chang'e-4 здійснив успішну посадку на темному боці Місяця, повідомила китайська державна телекомпанія CCTV, інформує dw.

Космічний апарат, названий на честь китайської міфічної богині, що живе на Місяці,  сів на поверхню супутника Землі о 2:26 за Гринвічем.

Китай запустив перший у світі зонд для дослідження темного боку Місяця 8 грудня. Запуск космічного апарата став черговим кроком космічної програми Китаю. Раніше космічні апарати вже оглядали темну поверхню Місяця, але досі не приземлялися на ній.

Зонд обладнаний панорамною камерою та вимірювальними приладами. Місія першого в історії космічного апарату, що сів на Місяці включає в себе радіоастрономічні спостереження, а також дослідження структури і складу місячної поверхні.

Китай має амбіційні плани в космосі: до 2022 року країна планує збудувати власну космічну станцію, а також відправити до 2029 року дослідницьку місію на Юпітер.

Також, агентство NASA отримало перші успішні фотографії від міжпланетного зонда New Horizons, який пролетів повз найвіддаленіший з відомих людству об'єктів Сонячної системи. Це найдальший космічний об'єкт, який коли-небудь досліджували люди.

 
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03 01 2019 15:52
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