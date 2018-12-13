Китайцям платитимуть $ 85 000 за пошук порнографії

Від 1 грудня громадяни Китаю можуть заробити на пошуку порно - за доноси на ресурси для дорослих і будь-які відверті публікації влада готова заплатити до 600 000 юанів (близько 86 500 доларів).

За допомогою нового запобіжного в Китаї мають намір повністю позбутися від порнографії в інтернеті - контент для дорослих в країні заборонений, повідомляє Tech in Asia.

"Я сьогодні не буду працювати. Буду шукати відповідні матеріали", - написав один з користувачів китайської соцмережі Weibo.

Також, у Туреччині влада закрила сайт знайомств, на якому вже одружені чоловіки та жінки могли знайти собі другого партнера чи партнерку.