CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід 1 грудня громадяни Китаю можуть заробити на пошуку порно - за доноси на ресурси для дорослих і будь-які відверті публікації влада готова заплатити до 600 000 юанів (близько 86 500 доларів).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайцям платитимуть $ 85 000 за пошук порнографії
В Китаї мають намір повністю позбутися порнографії в інтернеті
Фото: з відкритих джерел
За допомогою нового запобіжного в Китаї мають намір повністю позбутися від порнографії в інтернеті - контент для дорослих в країні заборонений, повідомляє Tech in Asia.
"Я сьогодні не буду працювати. Буду шукати відповідні матеріали", - написав один з користувачів китайської соцмережі Weibo.
Також, у Туреччині влада закрила сайт знайомств, на якому вже одружені чоловіки та жінки могли знайти собі другого партнера чи партнерку.
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13 12 2018 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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