Киян попередили про артилерійський салют під час репетицій параду
"Увечері 18, 20 і 22 серпня в Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ї річниці незалежності України прозвучать артилерійські салюти десятьма залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові. Про це киян попереджає Міністерство оборони", - йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Як нагадує LB.ua, восени минулого року не анонсований артилерійський салют на честь приїзду президента Мальти спричинив невелику паніку в Києві, оскільки в цей час біля Верховної Ради тривала численна акція протесту.
Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.
Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.
У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.
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