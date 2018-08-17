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Киян попередили про артилерійський салют під час репетицій параду

Увечері 18, 20 і 22 серпня в столиці стрілятимуть із гармат
Під час репетицій військового параду до Дня Незалежності України в центрі Києва передбачені артилерійські салюти.
Киян попередили про артилерійський салют під час репетицій параду Фото: ytimg.com

"Увечері 18, 20 і 22 серпня в Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ї річниці незалежності України прозвучать артилерійські салюти десятьма залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові. Про це киян попереджає Міністерство оборони", - йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як нагадує LB.ua, восени минулого року не анонсований артилерійський салют на честь приїзду президента Мальти спричинив невелику паніку в Києві, оскільки в цей час біля Верховної Ради тривала численна акція протесту.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.

У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.

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17 08 2018 17:59
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