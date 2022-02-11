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Киян попередилиа про можливі екстрені відключення світла у низці районів
Фото: iris-ibericus.livejournal.com
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
"На жаль, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень", – заявили у компанії.
Там пояснили, що екстрені відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні.
"Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", – додали у ДТЕК.
Раніше повідомлялося, що графіків погодинних відключень у середу для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, тому з 11:00 Укренерго вимушене запровадити додаткові обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській і Полтавській областях.
Інформацію про відключення читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії за посиланням.
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02 11 2022 16:32 МЕДІА
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