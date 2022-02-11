Киян попередилиа про можливі екстрені відключення світла у низці районів

"На жаль, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень", – заявили у компанії.

Там пояснили, що екстрені відключення необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні.

"Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", – додали у ДТЕК.