Киян просять запастися водою: столиця залишилася без водопостачання

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що через новий ракетний удар росіян увесь Київ залишився без водопостачання.

Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених ліній, проте киян просять запастися водою.

"Фахівці "Київводоканалу" роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", - пише Кличко у Telegram.

Набрати воду можна у бюветах, які працюють в усіх районах столиці.

Раніше повідомлялось, що у Харкові зникло світло та зупинився електротранспорт.