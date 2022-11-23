НОВИНИМіський голова Віталій Кличко повідомив, що через новий ракетний удар росіян увесь Київ залишився без водопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Киян просять запастися водою: столиця залишилася без водопостачання
Фото: gettyimages.com
Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених ліній, проте киян просять запастися водою.
"Фахівці "Київводоканалу" роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", - пише Кличко у Telegram.
Набрати воду можна у бюветах, які працюють в усіх районах столиці.
Раніше повідомлялось, що у Харкові зникло світло та зупинився електротранспорт.
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23 11 2022 15:53 МЕДІА
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