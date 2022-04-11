Киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла
Про це повідомляє Telegram КМДА.
"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", – йдеться в повідомленні.
У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.
Також у КМДА для мешканців столиці опублікували правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті.
Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.
Раніше повідомлялось, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.
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