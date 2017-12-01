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Киянам надіслали хибні квитанції за оплату комунальних послуг

Квитанції, де на єдиному аркуші будуть вказані всі постачальники послуг, запровадять пізніше
З 10 січня кияни отримали єдині платіжки з реквізитами на оплату всіх комунальних послуг. Однак виявилося, що сплатити за ними за світло поки що не можна.
Киянам надіслали хибні квитанції за оплату комунальних послуг Фото: rian.com.ua

Як повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, столична влада дійсно збирається ввести єдину квитанцію на оплату комунальних послуг, але пізніше.

У зв'язку з фактом передчасного поширення моделі платіжки буде проведено службове розслідування, інформують "Українські новини".

Нагадаємо, що компанія "Укрпошта" відмовилася приймати комунальні платежі на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" через збитковість цієї послуги.

Раніше, Міністерство юстиції запустило єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги.

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12 01 2017 12:25
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