Киянам надіслали хибні квитанції за оплату комунальних послуг

Квитанції, де на єдиному аркуші будуть вказані всі постачальники послуг, запровадять пізніше

З 10 січня кияни отримали єдині платіжки з реквізитами на оплату всіх комунальних послуг. Однак виявилося, що сплатити за ними за світло поки що не можна.

Як повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, столична влада дійсно збирається ввести єдину квитанцію на оплату комунальних послуг, але пізніше.

У зв'язку з фактом передчасного поширення моделі платіжки буде проведено службове розслідування, інформують "Українські новини".

Нагадаємо, що компанія "Укрпошта" відмовилася приймати комунальні платежі на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" через збитковість цієї послуги.

Раніше, Міністерство юстиції запустило єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги.