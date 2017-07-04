Киянам удвічі збільшили штраф за пошкодження зелених насаджень Кошти сплачуватимуть до спеціального фонду бюджету міста

Відтепер за пошкодження або знищення дерев чи кущів у столиці порушник повинен буде сплатити 300% від їхньої відновної вартості.

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Причиною такого рішення стала невідповідність реальних витрат кошторисам, - повідомляє прес-служба Київради. Рішення підтримали 96 депутатів. За рахунок збільшених штрафів розраховують на додаткові 6 мільйонів гривень для місцевого бюджету на рік. Кошти відновної вартості сплачуватимуть до спеціального фонду бюджету міста без урахування ПДВ. Зелені насадження у місті обстежує постійно діюча комісія на підставі звернення, яке заявник має подати до КО "Київзеленбуд". Нагадаємо, Апеляційний суд повернув державі 17 гектарів землі лісогосподарського призначення вартістю 15 млн грн в курортній зоні Коблево на Миколаївщині.

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