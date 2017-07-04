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Киянам удвічі збільшили штраф за пошкодження зелених насаджень

Кошти сплачуватимуть до спеціального фонду бюджету міста
Відтепер за пошкодження або знищення дерев чи кущів у столиці порушник повинен буде сплатити 300% від їхньої відновної вартості.
Киянам удвічі збільшили штраф за пошкодження зелених насаджень Фото: з вільних джерел

Причиною такого рішення стала невідповідність реальних витрат кошторисам, - повідомляє прес-служба Київради.

Рішення підтримали 96 депутатів.

За рахунок збільшених штрафів розраховують на додаткові 6 мільйонів гривень для місцевого бюджету на рік.

Кошти відновної вартості сплачуватимуть до спеціального фонду бюджету міста без урахування ПДВ.

Зелені насадження у місті обстежує постійно діюча комісія на підставі звернення, яке заявник має подати до КО "Київзеленбуд".

Нагадаємо, Апеляційний суд повернув державі 17 гектарів землі лісогосподарського призначення вартістю 15 млн грн в курортній зоні Коблево на Миколаївщині.

 
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07 04 2017 18:35
ТЕГИ: Київ, штраф
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