Кияни можуть залишитися без гарячої води до жовтня

Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство "Київтеплоенерго", що отримало в управління теплові активи від "Київенерго", вимагає від НАК "Нафтогаз України" визнати укладеним договір на постачання газу.

Як повідомляє УНІАН, таке рішення суд ухвалив 31 липня.

"За клопотанням сторін в підготовчому засіданні суду оголошено перерву до 10 вересня", – сказала суддя Вікторія Сівакова.

Під час судового засідання представник "Київтеплоенерго" повідомив, що його стороні необхідно час для підготовки відзиву на подану минулого тижня позовну заяву "Київенерго" по цьому провадженню. При цьому він попросив суд не затягувати розгляд справи, оскільки від його вирішення залежить відновлення гарячого водопостачання киян.

Представник "Нафтогазу" попросив суд відкласти розгляд провадження на триваліший період, оскільки сторони зараз перебувають у процесі переговорів про мирне врегулювання спору, результатів якого ще немає. Після завершення судового засідання сторони відмовилися від коментарів журналістам.

Нагадаємо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".

"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, незважаючи на відсутність контракту з "Нафтогазом" на постачання газу. Це питання винесено на рівень центральної влади.