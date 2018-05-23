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Кияни залишаються без гарячої води через борги компанії Ахметова, - Кличко

За словами Кличка, "Київтеплоенерго" не може взяти на себе зазначені боргові зобов'язання
НАК "Нафтогаз України" відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.
Кияни залишаються без гарячої води через борги компанії Ахметова, - Кличко Віталій Кличко. Фото: 24.ua

Про це на засіданні Київради повідомив мер міста Віталій Кличко, передає прес-служба міської адміністрації.

Кличко нагадав, що для повноцінної роботи недавно створеного комунального підприємства "Київтеплоенерго", яке приймає на себе функції по теплозабезпеченню міста після припинення угоди з "Київенерго", необхідне укладення договорів з "Нафтогазом" на постачання природного газу.

"Київтеплоенерго" звернулося до "Нафтогазу", проте отримало відмову.

"Відмову мотивують наявністю боргів попереднього користувача - "Київенерго". Розмір боргів - майже 5 млрд грн. Це борги, які накопичувалися роками. І їх доля повинна вирішуватися на національному рівні, враховуючи масштаб питання", - заявив міський голова.

За словами Кличка, "Київтеплоенерго" не може взяти на себе зазначені боргові зобов'язання.

"Першочерговим завданням для підприємства є підготовка до зими, закупівля необхідної техніки і створення ресурсної бази для надання сервісу киянам", - додав мер і зазначив, що проблема боргових зобов'язань приватної компанії "Київенерго" перед "Нафтогазом" має вирішуватися окремо від питання газопостачання міста і стабільної роботи теплопостачальних підприємств.

"Проблема боргових зобов'язань однієї компанії перед іншою не повинна впливати на безперебійність надання послуг для жителів міста. Такий варіант виходу із ситуації ми пропонуємо "Нафтогазу", - зазначив мер.

Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.

 

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23 05 2018 19:58
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