Кияни запустили флешмоб із пропозицією безкоштовного житла фанам Ліги чемпіонів

У Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.

Київ активно готується до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський". У КМДА очікують, що до нас приїдуть до 100 тисяч уболівальників (при тому, що арена вміщує "всього" 70 тис.). І в столиці вирішили на них нажитися по повній. Сайти бронювання вчора показували, що 97% фонду вже зарезервовано. А на те, що залишилося, власники підняли подобову оренду житла на "футбольний" вікенд в сотні разів!

Ціни на оренду житла в Києві на 26-27 травня вражають найсміливішу уяву. Наприклад, за двомісний номер з одним ліжком в готелі на вул. Воздвиженській просять 190 тис. грн на добу! У звичайні дні ціна на нього становить 1300 грн. Житло на Хрещатику, яке коштує 1380 грн, пропонують 26 травня за 129 тис. грн.

Значно підвищили ціни не тільки в центрі, а й на околицях. Так, ніч в готелі на Петропавлівській Борщагівці 26 травня оцінили в 50 тис. грн (звичайна ціна – близько 500 грн). Двомісний номер в готелі на вул. Туполєва обійдеться в 75 тис. грн на добу (зазвичай 1,4 тис. грн). Номер в готелі неподалік метро "Лук'янівська" пропонують за 100 тис. грн (зазвичай 1,4 тис. грн). З'явилися на сайтах з пошуку нерухомості і пропозиції щодо здачі в оренду приватних квартир. За житло на чотирьох за 500 метрів від НСК "Олімпійський" просять 300 тис. грн на добу, це близько 10 тисяч євро! Нереально дорого навіть для англійців та іспанців, які збираються до Києва.

"В апартаментах є вітальня і повністю обладнана кухня", – вказують в оголошенні. Оренди цієї квартири на інші дати ми не знайшли. Тобто, не виключено, що квартиру вирішили здати виключно під фінал ЛЧ. Апартаменти поблизу Оболонської набережної пропонують за 150 тис. грн, на Осокорках – за 80 тис. грн. Дворівневі апартаменти на вул. Гарматній оцінили в 250 тис. грн. І навіть далеко від "цивілізації", на Троєщині, квартири пропонують в оренду за захмарними цінами. На просп. Маяковського – за 100 тис. грн (двушка з якісним ремонтом), на вул. Закревського – за 160-200 тис. грн.

У відповідь на жадібність одних інші почали пропонувати в соцмережах уболівальникам безкоштовне поселення – "щоб Київ не запам'ятався уболівальникам як місто бариг". Наприклад, таке запрошення розмістив на своїй сторінці в Facebook депутат Київради Ілля Сагайдак.

Активно пропонують своє житло і інші, супроводжуючи пости хештегом #FreeKyivCouch4Fans.

Тим часом стало відомо, де поселяться команди, які зіграють у фіналі. Футболісти мадридського "Реала" проживатимуть в готелі "Опера", а гравці "Ліверпуля" – в "Інтерконтиненталі".

"Адекватна ціна – 100 євро на добу"

Головними причинами цінового буму експерти називають ажіотаж навколо фіналу і банальну жадібність. І кажуть, що таке дороге житло, найімовірніше, залишиться незатребуваним. "Сумніваюся, що номери за сотні тисяч гривень будуть викуплені, – говорить президент Союзу фахівців нерухомого майна України Віктор Несін. – До нас приїдуть не мільйонери, а звичайні люди. І навіть якщо у нас буде 100-150 тисяч гостей, пропозиція все одно перевищуватиме попит. Можу сказати однозначно: в Києві можна знайти квартиру за 100 євро на добу – це адекватна ціна для європейців".