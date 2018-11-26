У Києві до посольства Росії зносять шини, - ОНОВЛЕНО

Люди потроху сходяться під будівлю посольства Росії в Україні

Під посольством РФ у Києві збираються учасники акції проти російської агресії в Азовському морі.

У Києві біля посольства Росії в Україні збираються протестувальники. Вони обурені агресивними діями РФ в районі Керченської протоки, де було захоплено два човни ВМС України, поранено шістьох військових.

Також біля центрального входу принесли шини і човники із паперу.

На місці працюють бійці Національної гвардії України, які охороняють дипломатичну будівлю.

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На місці чергують пожежна машина та 10 авто поліції, інформує Hromadske.

Згодом на територію посольства Росії в Києві кинули димові шашки. Присутні вигукують гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".

Нагадаємо, внаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено шість українських військовослужбовців. Весь склад ВМС підняли по тривозі, всі кораблі виходять в море

Раніше у прес-центрі командування ВМС ЗС України заявили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.

"Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.

Як відомо, російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.