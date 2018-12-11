Киянин покусав і побив поліцейських

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт киянина, який завдав тілесних ушкоджень двом поліцейським.

Чоловік побив та покусав патрульних, які прибули на виклик про сімейний конфлікт, інформує прес-служба поліції Києва.

43-річний голова сім’ї категорично відмовився спілкуватися із поліцейськими, а при спробі затримати – одного співробітника ударив, а іншого вкусив.

Киянина затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що в Харкові на жінку наїхав автомобіль патрульної поліції.