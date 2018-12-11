Киянин покусав і побив поліцейських
Чоловік побив та покусав патрульних, які прибули на виклик про сімейний конфлікт, інформує прес-служба поліції Києва.
43-річний голова сім’ї категорично відмовився спілкуватися із поліцейськими, а при спробі затримати – одного співробітника ударив, а іншого вкусив.
Киянина затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.
Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.
На час досудового розслідування суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, що в Харкові на жінку наїхав автомобіль патрульної поліції.
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