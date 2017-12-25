Киянин стрибнув з сьомого поверху, щоб вижити, – і вижив

У Києві чоловік стрибнув з вікна на сьомому поверсі, рятуючись від нападника з ножем.

Як повідомили в поліції, близько шостої ранку до Деснянського управління надійшло повідомлення лікаря про надання медичної допомоги 31-річному чоловікові. У нього діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції.

За словами начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Романа Трьомсина, правоохоронці оглянули місце події, опитали консьєржа та сусідів, а також поспілкувалися із лікарями "швидкої". Головного фігуранта поліцейські знайшли за місцем його проживання, де він відсипався після нічних розваг із алкогольними напоями.

"Попередньо встановили, що протягом ночі сусіди розпивали спиртне. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ножа, накинувся із ним на опонента та встиг вдарити у шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув із вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати", – пояснили в поліції.

Чоловік впав у замет біля парадного, а коли отямився, знайшов консьєржа будинку та попросив викликати "швидку". Після надання першої допомоги потерпілого госпіталізували у стаціонар.

"39-річного власника квартири, де відбувалися події, ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років позбавлення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу", – додав Роман Трьомсин.

Нагадаємо, поліція назвала райони Києва, в яких упродовж 2017 року було скоєно найбільше і найменше злочинів.