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Названо країни-лідери за числом ув’язнених працівників ЗМІ

У списку КЗЖ згадані тільки журналісти, які відбувають ув’язнення в державних в’язницях
Туреччина, Китай і Саудівська Аравія є лідерами серед країн світу за кількістю ув’язнених журналістів, заявив у щорічній доповіді базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ).
Названо країни-лідери за числом ув’язнених працівників ЗМІ Фото: ukrinform.ua

Уже третій рік поспіль за ґратами через свою професійну діяльність перебувають понад 250 журналістів, у тому числі 33 жінки. У Туреччині щонайменше 68 журналістів перебувають у в’язницях, у Китаї таких 47, у Саудівській Аравії – 16, інформує Комітет захисту журналістів.

Авторитарні режими все частіше використовують тюремне ув’язнення для придушення інакомислення, сотні журналістів в тюрмах – це нова норма, йдеться в доповіді КЗЖ. 70% журналістів перебувають під вартою за звинуваченнями в тероризмі і антидержавній діяльності. Найбільші терміни ув’язнення отримують ті журналісти, які пишуть на політичні та правозахисні теми, відзначають автори доповіді.

У списку КЗЖ згадані тільки журналісти, які відбувають ув’язнення в державних в’язницях. У нього не включені ті, хто пропав безвісти або утримується неурядовими угрупованнями.

Український журналіст Роман Сущенко, ув'язнений у Росії, згаданий у доповіді КЗЖ.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.

Журналісту Роману Сущенку присудили цьогорічну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.

 
 
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13 12 2018 11:32
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