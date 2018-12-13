Названо країни-лідери за числом ув’язнених працівників ЗМІ
Уже третій рік поспіль за ґратами через свою професійну діяльність перебувають понад 250 журналістів, у тому числі 33 жінки. У Туреччині щонайменше 68 журналістів перебувають у в’язницях, у Китаї таких 47, у Саудівській Аравії – 16, інформує Комітет захисту журналістів.
Авторитарні режими все частіше використовують тюремне ув’язнення для придушення інакомислення, сотні журналістів в тюрмах – це нова норма, йдеться в доповіді КЗЖ. 70% журналістів перебувають під вартою за звинуваченнями в тероризмі і антидержавній діяльності. Найбільші терміни ув’язнення отримують ті журналісти, які пишуть на політичні та правозахисні теми, відзначають автори доповіді.
У списку КЗЖ згадані тільки журналісти, які відбувають ув’язнення в державних в’язницях. У нього не включені ті, хто пропав безвісти або утримується неурядовими угрупованнями.
Український журналіст Роман Сущенко, ув'язнений у Росії, згаданий у доповіді КЗЖ.
Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.
Журналісту Роману Сущенку присудили цьогорічну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.
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