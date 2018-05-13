Lamborghini Папи Римського продали на аукціоні за 715 тис євро
Отримані гроші передадуть безпосередньо понтифіку. Раніше він вже оголосив, що пожертвує їх на благодійність: кошти перерахують до чотирьох різних благодійних фондів.
Компанія Lamborghini подарувала Франциску автомобіль в листопаді 2017 року. Його підігнали безпосередньо до будівлі Апостольського палацу у Ватикані, де розташована резиденція Папи, інформує Motor1.
В оформленні машини використовувалися традиційні кольори Ватикану. Сам автомобіль пофарбований у білий колір, а капот перетинають золоті смуги. Вартість серійного Lamborghini Huracan стартує від 170 тисяч євро.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск впав і розбив ліву вилицю та брову під час поїздки на папамобілі у Колумбії.
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