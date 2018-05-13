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Lamborghini Папи Римського продали на аукціоні за 715 тис євро

Вартість серійного Lamborghini Huracan стартує від 170 тисяч євро
Автомобіль Lamborghini Huracan, що належав Папі Римському Франциску, на якому він залишив свій автограф, продали на аукціоні Sotheby's за 715 тисяч євро.
Lamborghini Папи Римського продали на аукціоні за 715 тис євро Фото: ANSA

Отримані гроші передадуть безпосередньо понтифіку. Раніше він вже оголосив, що пожертвує їх на благодійність: кошти перерахують до  чотирьох різних благодійних фондів.

Компанія Lamborghini подарувала Франциску автомобіль в листопаді 2017 року. Його підігнали безпосередньо до будівлі Апостольського палацу у Ватикані, де розташована резиденція Папи, інформує Motor1.

В оформленні машини використовувалися традиційні кольори Ватикану. Сам автомобіль пофарбований у білий колір, а капот перетинають золоті смуги. Вартість серійного Lamborghini Huracan стартує від 170 тисяч євро.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск впав і розбив ліву вилицю та брову під час поїздки на папамобілі у Колумбії.

 

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13 05 2018 14:36
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