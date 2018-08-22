Латвія і Естонія задумались про стягнення з Росії збитків за радянську окупацію

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу ознайомив свого латвійського колегу з юридичним дослідженням можливих подальших кроків з цього питання з точки зору міжнародного права

Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію.

Про це йдеться у заяві міністрів юстиції обох країн, підписаній після спільного засідання урядів Естонії і Латвії і поширеній прес-службою Міністерства юстиції Естонії, повідомляє ERR.

Міністри підкреслили важливість збереження пам'яті про людські втрати, понесені через радянську окупацію, і вивчення можливостей висунути вимогу про відшкодування збитків до Російської Федерації як правонаступниці Радянського Союзу.

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу ознайомив свого латвійського колегу з юридичним дослідженням можливих подальших кроків з цього питання з точки зору міжнародного права.

Очільник латвійського міністерства Дзінтарс Разначс, своєю чергою, ознайомив Рейнсалу з можливими заходами, які можуть бути зроблені із цього питання на рівні ООН.

Нагадаємо, що президент Латвії Раймонд Вейоніс підписав закон про статус учасника Другої світової війни, який не дозволяє визнавати ветеранами співробітників КДБ СРСР і КДБ Латвії.