Латвія побудувала стіну завдовжки 23 кілометри на кордоні з Росією
Про це повідомила прес-секретар Державної прикордонної охорони Латвії Євгенія Позняк, пише УНІАН з посиланням на Delfi.lv.
Роботи з будівництва огорожі розпочалися в 2015 році, і їх планується завершити до 2019 року.
Наразі на кордоні обладнана прикордонна смуга довжиною 65 км.
У 2017 році на облаштування кордону виділено 6,3 млн євро, на які планується обладнати прикордонну смугу довжиною 150 км і побудувати 60 км стіни, повідомила Позняк.
Тим часом в Україні на цей момент будівництво стіни "Європейський вал" припинено у зв'язку з погодними умовами та відсутністю фінансування. Однак в державному бюджеті на 2017 рік закладено 200 млн грн на продовження будівництва.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року російські військовий-транспортні літаки Ан-26 були зафіксовані поблизу повітряного простору Латвії.
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