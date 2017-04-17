Латвія виявила російські підводні човни біля своїх кордонів

Один на відстані п'ять з половиною морських миль від кордону

Національні збройні сили Латвії заявляють, що два підводні човни ВМС РФ були помічені в економічній зоні республіки приблизно в 10 км від державного кордону.

"16 квітня на відстані 5,5 морських миль від кордону Латвії у виключній економічній зоні були виявлені два російські підводні човни класу "Кіло", – повідомляють Національні збройні сили Латвії в Twitter.

Крім того, тоді ж на відстані 20 морських миль від територіальних вод було помічено судно технічної підтримки підводного човна класу Каштан.

Нагадаємо, захисну стіну довжиною 23 км Латвія встановила на кордоні з Росією, щоб запобігти спробам нелегальних іммігрантів потрапити до країни.

У Латвії звинуватили Росію у шпигунстві за політиками, журналістами і держустановами.