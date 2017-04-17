CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональні збройні сили Латвії заявляють, що два підводні човни ВМС РФ були помічені в економічній зоні республіки приблизно в 10 км від державного кордону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Латвія виявила російські підводні човни біля своїх кордонів
Один на відстані п'ять з половиною морських миль від кордону
Фото: warships.ru
"16 квітня на відстані 5,5 морських миль від кордону Латвії у виключній економічній зоні були виявлені два російські підводні човни класу "Кіло", – повідомляють Національні збройні сили Латвії в Twitter.
Крім того, тоді ж на відстані 20 морських миль від територіальних вод було помічено судно технічної підтримки підводного човна класу Каштан.
Нагадаємо, захисну стіну довжиною 23 км Латвія встановила на кордоні з Росією, щоб запобігти спробам нелегальних іммігрантів потрапити до країни.
У Латвії звинуватили Росію у шпигунстві за політиками, журналістами і держустановами.
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